Lanazione.it - Nuovo forno di comunità. Minazzana festeggia l’iniziativa paesana

Leggi su Lanazione.it

Inaugurato ildidell’Ecomuseo dell’Alta Versilia. Si tratra di unpubblico dove ritrovarsi a panificare, condividendo il tempo, le risorse e ritrovando momenti di socializzazione. Di fatto rispolverando un’antica tradizione di condivisione che fino a pochi decenni fa è rimasta salda nelle consuetudini degli abitanti della montagna. "E’ undistante dall’abitato - racconta Maria Luisa Pirota della pubblica assistenza di- e aperto alla cittadinanza, dove ritrovare anche le tradizioni come quella delle torte di Pasqua, che si impastavano insieme, tra chiacchiere e farina".rientra nelle attività del progetto “Il Richiamo dell’Alta Versilia”, finanziato dal Gal Montagna Appennino e segue il programma dei castagneti in festa a ottobre e metati aperti a novembre e l’inaugurazione delfprno diè avvenuto, in un clima di festa, dopo la rievocazione dell’antico rito della battitura a mano delle castagne, un’attività che oggi si svolge con la macchina spulatrice.