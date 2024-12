Ilgiorno.it - Natale 2024, i bambini colorano le feste di nonni e nonne in Rsa con ‘Un disegno sotto l’albero’

Como, 10 dicembre– È entrata nei suoi giorni più intensi la settima edizione dei ‘Nipoti di Babbo’, l’iniziativa dell’associazione ‘Un Sorriso in Più Onlus’, – nata nela Guanzate, nel Comasco – sostenuta da Giotto, brand di Fila fabbrica Italiana Lapis e Affini, nata per realizzare i desideri degli anziani che vivono nelle case di riposo di tutta Italia. Nel 2023 sono stati realizzati ben 8.748 desideri in 450 case di riposo, ma quest’anno le aspettative sono ancora più alte. Grazie a questo progetto, nato nel 2018, i desideri degli ospiti delle case di riposo che aderiscono all’iniziativa dalle diverse regioni di Italia vengono raccolti e pubblicati online, così che migliaia di persone possano scegliere di esaudirli. Ma c’è di più. Grazie alla collaborazione con Fila, è nata anche l’iniziativa ‘Unl’albero con Giotto’.