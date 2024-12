Lanotiziagiornale.it - “La separazione delle carriere è solamente la rivincita della politica sulla Magistratura”. Il presidente Anm, Santalucia, contro la separazione delle carriere

“Non c’è un intento punitivo nei confronti dei magistrati, ma c’è un intento punitivo nei confronticome istituzione”. Così ieri ildell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe, ha commentato l’avvioriformadei magistrati.“La riforma è una”“Una riforma sbagliata”, per il capo dell’Anm, “perché non intercetta per nulla i veri problemigiustizia. Si occupagiustizia nelle sue relazioni di potere con gli altri poteri dello Stato, e, stando alle dichiarazioni dei proponenti, è una sorta disul giudiziario, a chiusurastagione di Mani Pulite,quale ancora purtroppo patiamo gli strascichi”. E proprioriforme del governo in tema di giustizia l’Anm discuterà domenica in un’assemblea generale straordinaria.