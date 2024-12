Feedpress.me - Impiantato il defibrillatore, per Edoardo Bove il futuro è un'incognita: giocare all’estero la possibilità più concreta

Leggi su Feedpress.me

L’intervento per l’impianto delsottocutaneo removibile è stato effettuato stamani ed entro fine settimana, fra giovedì e sabato ,potrà finalmente lasciare l’ ospedale di Careggi dove si trova ricoverato dalla sera del 1° dicembre quando fu colpito da un malore in campo , al minuto 17 di Fiorentina-Inter . Il giocatore viola è stato in terapia intensiva del Pronto.