I biscotti palermitani che una suora prepara in un vecchio monastero di Palermo

È un'esperienza di grande suggestione recarsi, oggi come un tempo, presso ildi Santa Caterina d'Alessandria nel cuore die acquistare quei soavi dolcetti natalizi conosciuti come i Buccellatini di suor Maria Aurora. Questi piccoli "bocconi", dall'origine latina del nome,cioè ripieni di frutta secca, ma con all'interno anche canditi e scorze d'agrumi «venivano realizzati nelnel periodo natalizio, utilizzando la pasta reale anziché la pasta frolla. Moltihanno elogiato la perfezione con cui questi dolcetti venivanoti da suor Aurora, ultima priora deldi Santa Caterina». A parlarci così è una guida d'eccezione, Maria Oliveri, che ai dolci siciliani di matrice conventuale ha dedicato libri assai interessanti come I segreti del Chiostro (Il Genio editore), cui ha fatto seguito un ulteriore e più recente volume, Le impudiche paste delle vergini (Il genio editore) dedicato a quei pasticciotti "in foggia di mammella" che sono I minni di virgini.