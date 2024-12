Lanazione.it - Giornata provinciale dei maestri del lavoro: ripensare tecnologia, economia e persone

"E’ necessarioil rapporto tra". E’ stato questo il tema della 34esimadeidel, l’associazione presente in tutta Italia e che raccoglie gli insigniti della stella al merito del, dipendenti del settore privato che si sono distinti per laboriosità, perizia e condotta morale. Presenti il vice presidente nazionale per l’Italia centrale Gino Piccini, il console regionale della Toscana Massimo Tucci, il console metropolitano di Firenze e il suo vice, rispettivamente Alberto Taiti e Massimo Bessi, il vice console di Massa e Carrara Bruno Farina, isi sono ritrovati all’Ala Bianca di Ameglia per la presentazione dei nuovi insigniti che hanno ricevuto la stella lo scorso primo maggio a Firenze. Si tratta di Andrea Adorni di Aulla (Mbda La Spezia), Alessandro Sborro di Carrara (Nuovo Pignone di Massa) e Angelo Verzanini di Carrara (Cooperativa Cavatori Lorano); mentre Maria Cristina Ligutti (Cna Carrara) è entrata nel consolato apuano proveniente da quello di La Spezia.