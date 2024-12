Lanazione.it - Forte dei Marmi: abbonamento a una rivista inesistente, denunciato

Leggi su Lanazione.it

dei(Lucca), 10 dicembre 2024 – E’ proprio vero che, ahinoi, la fantasia dei truffatori non conosce limiti. La Polizia dideiha individuato eun uomo di 46 anni, originario della Puglia, per una truffa legata a falsi abbonamenti a unadi Polizia. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino di Pietrasanta, che si era trovato coinvolto suo malgrado in questo raggiro. La vittima, un uomo di 28 anni, ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente lo scorso anno da un presunto rappresentante sindacale della Polizia di Stato. Con toni aggressivi e intimidatori, il truffatore lo aveva esortato a sottoscrivere una unadal titolo “Polizia e Legalità”. Nonostante il rifiuto, poco dopo il malcapitato si è visto recapitare un bollettino di pagamento da 100 euro.