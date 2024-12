Liberoquotidiano.it - Clamoroso, la fidanzata del Brasiliano ritratta: "Mai picchiata, chi mi ha costretto a denunciarlo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si ammanta di giallo la denuncia contro Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social e nelle periferie di Roma come Il. LaEva Luna, che lo aveva accusato di aggressione,la versione iniziale e spiega di essere stata costretta dai genitori a firmare la deposizione contro il compagno. Una svolta che però non sembra ancora convincere del tutto. “Non ho subito alcuna violenza da Massimiliano Minnocci e non mi ha colpito con un bastone", ha spiegato la ragazza ai microfoni di La Zanzara su Radio 24, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo che per primo aveva dato ribalta nazionale al tatuatissimo Minnocci. Estremo, provocatorio, spesso oltre il lecito nelle dichiarazioni e talvolta pure nei gesti, Ilaveva spinto lo stesso Cruciani, dopo la denuncia, ad ammettere: "Con lui abbiamo fallito".