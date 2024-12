Quotidiano.net - Ylenia Carrisi, le parole strazianti di Al Bano: “Ero innamorato di mia figlia, sintonizzata sui bisogni degli altri”

Roma, 9 dicembre 2024 -per Ale Romina Power è un dolore che non passa. Racchiuso nel mistero di una scomparsa mai chiarita. Il 29 novembre avrebbe compiuto 54 anni, ma continua ad essere un enigma irrisolto. Una storia che continua ad alimentare in tutto il mondo tante speculazioni e falsità – come le ha definite Romina con rabbia e dolore - l’ultima a settembre la voleva viva e in difficoltà a New Orleans. Il mistero die ledi AlIl cantante è tornato a parlarne nell’ultima autobiografia, “Il sole dentro” (Mondadori). Lo ha fatto con. “Era una ragazza meravigliosa. Bellissima, gli occhi verdi, una spruzzata di lentiggini sul viso, il sorriso contagioso. Educata, gentile,sui”. Questo il ritratto che il cantante fa dellanell’ultima autobiografia.