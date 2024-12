Lettera43.it - Trump: «Putin ha perso, consideri la fine del conflitto in Ucraina»

In una conversazione con il New York Post, Donaldha ribadito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrato a Parigi per la riapertura di Notre-Dame, «vuole fare la pace» e che Vladimir«dovrebbe pensare che sia giunto il momento di porrealla guerra perché ha».Vladimire Donaldnel 2019 (Getty Images).In campagna elettorale,aveva detto a più riprese che avrebbe fatto terminare ilin tempi rapidissimi. Parlando con il New York Post, The Donald si è lasciato andare a un’altra sparata, relativa ai soldati di Mosca caduti al fronte: «Quando perdi 700 milane, è giunto il momento di pensare alla pace». Il presidente Usa eletto ha poi detto: «Sto elaborando un modo su come porrea questa guerra ridicola”, ha affermato».Su Truth aveva scritto di 600 mila russi morti inCommentando la vittoria dei ribelli in Siria,aveva sottolineato che quanto successo nel Paese mediorientale è stato possibile grazie al disimpegno russo, dovuto allo sforzo bellico in, che ha comportato peraltro la perdita di 600 mila uomini.