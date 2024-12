Torneo Tremaghi | la storia e il futuro del famigerato torneo

Leggi su Cinefilos.it

: la(e il) delIlè stato uno degli eventi più prestigiosi del Mondo Magico di Harry Potter: ecco come è iniziato e perché si è concluso. La magica competizione ha avuto luogo in Harry Potter e il Calice di Fuoco. La conclusione deldurante il quarto anno di Harry a Hogwarts ha segnato un punto di svolta per la serie.Il primosi sarebbe svolto alla fine del XIII secolo. La competizione coinvolgeva tre scuole di maghi in tutta Europa: la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l’Accademia di Magia di Beauxbatons e l’Istituto di Durmstrang. La sede della competizione ruotava tra queste tre scuole ogni cinque anni. Un campione di ogni scuola si affrontava in una serie di sfide nella speranza di diventare l’unico vincitore.