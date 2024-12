Lettera43.it - Tassa di soggiorno, introiti da record per l’Italia nel 2024: incassati 976 milioni di euro

Leggi su Lettera43.it

Glidelladiin Italia raggiungeranno cifre senza precedenti, superando i 976dinelcon la previsione di toccare oltre 1 miliardo e 52nel 2025, secondo i dati diffusi da Jfc e anticipati dall’Ansa. «Il Lazio guida la classifica con oltre 295di, seguito da Lombardia (108), Toscana (100) e Veneto (98)», ha dichiarato Massimo Feruzzi, ceo di Jfc, evidenziando come questa imposta «sia diventata fondamentale per molti Comuni», spesso utilizzata per scopi non legati direttamente al turismo. A fine novembre 2023, gli incassi avevano già raggiunto i 945di, superando di circa 100le stime iniziali.La fontana di Trevi a Roma (Ansa).Le regioni che sono maggiormente cresciute: anche qui il Lazio è in testaTra i fattori che hanno contribuito a questo incremento ci sono il rialzo delle tariffe, l’estensione dell’imposta a nuovi Comuni, periodi di applicazione più lunghi, riduzioni delle esenzioni e un positivo andamento del turismo, in particolare nelle città d’arte.