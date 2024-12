Neve in Toscana | spazzaneve in azione Allerta meteo

Leggi su Corrieretoscano.it

in: spazzainin, in funzione mezzi spazzae spargisale sulle strade della.A fare il punto via social lunedì 9 dicembre Eugenio Giani, presidente Regione.“Caduti 33 centimetri diad Abetone Boscolungo e Passo del Pratello, 32 centimetri sull’Amiata. Prevista ancoranella giornata di oggi.anche sul Pratomagno e in Alto Mugello. Si raccomanda sempre prudenza e obbligo dotazioni invernali”.Un lunedì 9 dicembre in cui è in vigorecon codice giallo.Come da bollettino di, precipitazioni sulla dorsale appenninica con cumulati medi fra i 10 e 15 mm su Reno, Mugello, Casentino, e Val Tiberina, fino a 20 mm su appennino tosco emiliano; cumulati massimi fino a 20-30 mm su Alto Mugello, Casentino e Val Tiberina, fino a 15-20mm sulla zona del Serchio, Mugello e zona del Fiora con intensità massima fino a 5-7 mm/h.