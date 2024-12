Ilfattoquotidiano.it - “Il mio volto è irriconoscibile, alcuni medici dicono che ho un parassita che si sposta sul viso”: lo sfogo di Brandi Glanville

“Faccio dentro e fuori dall’ospedale da un anno e mezzo. ho speso quasi ogni dollaro che avevo per cercare di capire cosa stia succedendo al mio”. Con queste parole l’ex star di Real Housewives of Beverly Hillsha rivelato di stare affrontando un periodo difficile a causa di un misterioso problema di salute. La 52enne ha scatenato la preoccupazione dei fan con un selfie che la mostra con ilgonfio e sfigurato: “È malato. Cos’è successo?”, si chiede in un post su X. “Vorrei saperlo.che ho unche sisul mio. Altriche si tratta di edema indotto dallo stress. Personalmente, dico che è colpa di Bravo”. Il riferimento è all’emittente americana che produce i reality show a cui ha partecipato.Sì, perché i problemi di salute disono iniziati nell’ottobre del 2023, quando fu ricoverata in ospedale dopo essere svenuta con ilgonfio.