FC 25 Nuovo Obiettivo Live | LIGA F

Completa questoper ottenere gli oggettiF! Premi non scambiabili.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!FNumero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x divisaTermina il 30 gennaio 2025 1 – Giocane 2Gioca 2 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x TifoF2 – Segnane 3Segna 3 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x Sfondo oggetto TifoF3 – 3 AssistFornisci 3 assist in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1xF stemma4 – Vincine 2Vinci 2 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x Tema stadioFSi completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.