Esplosione in una raffineria Eni a Calenzano in provincia di Firenze

Una grossa esplosione è avvenuta in una raffineria dell'Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social, aggiungendo che ospedali e pronto soccorso sono stati allertati. Non ci sono ancora notizie di eventuali feriti o vittime. L'esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta, così come la colonna di fumo è visibile per oltre un chilometro dall'epicentro dell'incidente. Esplosione in uno stabilimento a Calenzano. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. pic.twitter.com/x2F1CqxIk2— Eugenio Giani (@EugenioGiani) December 9, 2024