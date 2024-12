Lanazione.it - Ecco il nuovo socio di Iorio. È Turci, dg della Italmatch

La settimana scorsa, nel corsoconferenza in cui fu annunciata l’uscita di scenaNew Orange e di Fabio Fossati, il presidente Sergioaveva promesso che presto ci sarebbero state novità in merito all’ingresso di un. La novità, annunciata ieri pomeriggio dopo la partita col Forlì, risponde al nome del genovese Maurizio, direttore generale corporate e direttore risorse umane diChemicals, l’azienda di cui Sergioè presidente. Sarà lui a prendere il 50% delle quote, ereditando quindi la stessa fetta di società che in precedenza apparteneva alla New Orange. "Conosco personalmenteda molti anni - ha detto- perché ha investito assieme a me in molte iniziative lavorative, in primis all’interno didi cui è azionista di minoranza.