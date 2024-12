Ilrestodelcarlino.it - Domenico Lanza resta in carcere per detenzione illegale di armi e sospetti sulla scomparsa di Daniela Ruggi

inpoiché, secondo il giudice, quando si tratta di rispettare le regole è privo di "autocontrollo" e potrebbe reiterare il reato per cui si procede: ladi. Non solo: ha ‘mentito’ agli inquirenti, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, non menzionando il possesso delle stesse quando, poco dopo, è spuntato un vero e proprio arsenale. All’ingresso inaveva addosso due proiettili. "E’ provato dalla, non sta bene". E’ quanto fa sapere l’avvocato Fausto Gianelli che rappresenta, il 67enne iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di sequestro di persona, a seguito delladella 31enne di Montefiorino. Nei prossimi giorni nell’abitazione dell’uomo, a Polinago, è previsto il sopralluogo del Ris di Parma.