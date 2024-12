Calcionews24.com - Beto Roma, la posizione del centravanti dell’Everton in vista del mercato di gennaio. La situazione

Leggi su Calcionews24.com

pronto a lasciare l’Everton per tornare in Italia: le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante portoghese, accostato allaSecondo quanto riportato da La Stampa,è pronto a lasciare l’Everton per tornare in Italia durante la sessione didi. Infatti, l’attaccante portoghese, accostato anche alla Juventus, ha chiesto di essere ceduto già a, trovando una risposta positiva .