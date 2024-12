Unlimitednews.it - Ancelotti “Gasperini sta facendo un lavoro straordinario”

BERGAMO (ITALPRESS) – “L’Atalanta sta giocando al meglio, sono migliorati molto rispetto alla sfida di Supercoppa.? Lo conosco dai tempi della Juventus, siamo ottimi amici, staungrandissimo in questa squadra. Ogni anno ci sono tante modifiche nella rosa, ma sa sfruttare tutte le risorse che ha. Ilche staè spettacolare”. Carlospende parole al miele per il collega alla vigilia di una sfida di Champions particolare visto che la Dea si presenta con una classifica migliore rispetto al Real Madrid. Per i blancos potrebbe essere una partita decisiva per il suo cammino in Europa. “Sono solo tre punti e sono importantissimi per la qualificazione – ribatte il tecnico di Reggiolo – Abbiamo altre tre partite, sarà difficile piazzarsi tra le prime otto squadre, probabilmente faremo un round di playoff, ma sono solo tre punti”.