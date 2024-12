Sport.quotidiano.net - United Carpi supera Camposanto: Pellacani e Malagoli decisivi

: Guadalupi, Gianasi, Anang, Garlappi, Paramatti, Kundome,(79’ Mebelli), Nadiri (89’ Amedei), Assouan (79’ Rovatti), De Marino (63’ Crispino; 95’ Vezzani). A disp. Guzzinati, Malavasi, Mariconda, Stefanini. All. Gilioli. V.: G. Grazia, Diozzi, Azindow, Cehu (76’ Ofosu), Mensah, Pjolla, Bortolazzi (63’ Vitiello), Natali, Momodu, A. Grazia, Baraldi (59’ Boadi). A disp. Benetti, Telicki, Cissè, Gourchi, Sorgente. All. Luppi. Arbitro: Tortoriello di Imola Reti: 6’, 40’, 92’ Boadi Note: ammoniti Momodu, Garlappi, Cehu,, Mebelli Vittoria d’oro per loche nella sfida salvezza mette la freccia sulin classifica. Al 6’ punizione defilata diche si insacca sotto l’incrocio. Al 40’ corner di, Garlappi calcia verso la porta trovando la deviazione decisiva di