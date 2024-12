Oasport.it - Pagelle gigante Beaver Creek 2024: Tumler si consacra a 35 anni, Odermatt in crisi, De Aliprandini risale

MASCHILEThomas10: lazione per questo atleta svizzero arriva a 35. Un’esplosione che è arrivata tardiva e una prima vittoria che arriva su una pista che per lui è davvero speciale, visto il podio clamoroso raggiunto nel 2018 quando partiva con il pettorale 48. Oggi la differenza l’ha fatta con una prima manche di un altro spessore rispetto a tutti e resistendo al ritorno di Braathen nella seconda. La dimostrazione che non è mai troppo tardi, anche a questi livelli.Lucas Pinheiro Braathen 9.5: partito con il 27 nella prima manche si piazza quarto con una fantastica prova, nella seconda scende per quartultimo e fa il primo tempo di manche, battuto solo daper appena 12 centesimi. Regala il primo storico podio al Brasile e sarà il primo dei tanti visto il potenziale e il talento sconfinato di questo atleta che è tornato in Coppa del Mondo dopo un anno e non l’ha fatto in punta di piedi, ma rientrando subito a livelli altissimi.