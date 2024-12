Inter-news.it - Milan-Inter Women 1-1: primo derby a San Siro finisce pari! Terze

è finita 1-1. Il match di Serie A Femminile, che si è giocato per la prima volta allo Stadio Sandio, si conclude intà. Questo quello che è successo nel secondo tempo, dopo che la prima frazione di gioco si era concluso sul risultato di 0-1 a favore delle nerazzurre.ALSTORICO – L’non riesce ad amministrare bene il vantaggio conquistato nei minuti conclusivi ditempo con Elisa Bartoli, facendosi subito recuperare ad inizio ripresa. Infatti, ilparte e forte e al 51? trova subito il gol del pareggio. Nadim calcia rasoterra verso la porta su assist di Renzotti e Runardottir non può farci nulla. Ilva subito intà a San. Le nerazzurre provano a rispondere all’ora di gioco con la solita Wullaert, ma la sua conclusione non trova la porta.