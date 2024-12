Napolipiu.com - Kiwior-Napoli, nuovi contatti. La rischiesta dell’Arsenal

Leggi su Napolipiu.com

. La">Gli azzurri cercano rinforzi in difesa per Conte:con i Gunners per il centrale polacco. Nel mirino anche Ismajli e Danilo. Ilaccelera sul mercato in vista di gennaio. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la priorità del club azzurro è rinforzare il reparto difensivo, specialmente nelle alternative ai titolari. Mentre la squadra lavora sul campo per risalire la classifica, la dirigenza è già al lavoro per consegnare al tecnico rinforzi di qualità.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero staticon l’Arsenal per Jakub. La trattativa, però, si presenta in salita: i Gunners valutano il centrale polacco 25 milioni di euro, una cifra ritenuta ancora troppo alta dalla società partenopea.