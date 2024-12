Oasport.it - DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: Sainz si riavvicina a Norris! Leclerc virtualmente sul podio!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31° giro/58 “Stupidi idioti”, il commento via radio di Verstappen dedicato agli steward.31° giro/58 C’è poco da fare, amici. Se la Ferrari vuole vincere il Mondiale costruttori,deve inventarsi un sorpasso su.30° giro/58 Pit-stop per Verstappen, che sconta anche la penalità di 10 secondi.29° giro/58 Piastri è 10°, ma deve ancora fermarsi e scontare 10 secondi di penalità.29° giro/58a 2.1 da. La Ferrari si sta confrontando contro una macchina, la McLaren, che è superiore. Ma siamo a metà gara. Finché c’è vita, può sempre arrivare un’occasione.28° giro/58in testa con 2 secondi suè 5°, materzo, perché davanti a lui Verstappen e Hamilton devono ancora fermarsi.27° giro/58A 1.6 DA! Deve provarci!27° giro/58è davanti a Russell!27° giro/58 Pit-stop anche per Russell.