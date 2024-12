Panorama.it - Cuciniamo insieme: scrigni di carciofo al cotechino

È iniziato il conto alla rovescia verso il pranzo di Natale e si cominciano a vedere nelle cucine i salumi che scandiscono la festa. Uno dei protagonisti di questo avvento gastronomico è sicuramente il. Spesso però capita che ne avanzi e la domanda fatidica è: che ci facciamo? Ci sono molti modi per riciclare un: accompagnarlo a uno zabaione salato, mescolarlo a un ottimo purè per dare sapore.Oggi abbiamo deciso di giocare d’anticipo e proponiamo una ricetta che può essere un ottimo antipasto o piatto di mezzo, oppure diventare un accattivante modo per riciclare undi troppo. Ci aiuta uno dei fiori di questa stagione: il.Ingredienti - 8 carciofi abbastanza grandi, un limone non trattato, un bicchiere di vino bianco meglio se secco, un, due spicchi d’aglio, qualche foglia di menta e dei rametti di timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.