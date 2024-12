Oasport.it - Basket, è il momento del big match tra Bologna e Milano: momenti contrastanti, ma è sempre il derby d’Italia

La grande sfida del nostroè arrivata. Il piatto forte della decima giornata è quello tra Virtus Segafredoe EA7 Emporio Armanialla Segafredo Arena. Una partita che, con tutta probabilità, potremo rivedere nelle fasi più calde della stagione, essendo le due squadre più attrezzate del nostro campionato. Come spesso accade, emiliani e lombardi non monopolizzano la vetta della classifica, anche a causa del doppio impegno con l’Eurolega. Ma, concentrandoci sul, l’atmosfera che si respira è totalmente differente.Pesante, pesantissima l’aria in casa Virtus. Una settimana di scossoni tra le V nere, che sono ultime in classifica in Eurolega; il ko con Berlino è stata l’ultima goccia per Luca Banchi, che ha mollato la presa lasciando così spazio a Dusko Ivanovic, guru della palla a spicchi europea ma noto per essere un vero e proprio sergente di ferro.