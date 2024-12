Ragusa chiude l’auditorium della scuola Mariele Ventre per infiltrazioni d’acqua

Leggi su Dayitalianews.com

“Ho appreso con rammarico che, nella giornata di ieri, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Quasimodo-è stato costretto are e a disporre l’inibizione all’uso del. La decisione dopo avere constatato che gli interventi effettuati la scorsa settimana dalla ditta incaricata dal Comune non hanno sortito gli effetti sperati: a seguito delle ultime precipitazioni, infatti, è stato appurato che le ataviche problematiche legate allesono ancora presenti”. Questo è quello che ha sottolineato la consigliera comunale di, Rossana Caruso, dopo avere preso contezza, in proposito,nota diffusa ai genitori, ai docenti e al personale Ata dal dirigente scolastico in questione.“Una richiesta di messa in sicurezzastruttura – continua Caruso – è stata richiesta dallo stesso preside all’ufficio tecnico dell’ente di palazzo dell’Aquila considerato che, tra l’altro, questo spazio è l’unico disponibile, stante l’attuale chiusura del Perracchio per manutenzione, per consentire momenti di convivialità che, avvicinandosi il periodo natalizio, sono sempre più probabili e direi anche necessari.