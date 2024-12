Qual è stato il ruolo di Arianna Meloni nella mancata nomina di Boccia? Il legale di Sangiuliano | Ci aveva avvertiti molto prima – Il video

Leggi su Open.online

avvertitodi stare attento a questa persona», ovvero Maria Rosaria. A dirlo è Silverio Sica, ildell’ex ministro della Cultura, durante una conversazione con il giornalista di Report Luca Bertazzoni, che sarà mandata in onda su Rai 3 domenica 8 dicembre. Secondo l’avvocato – che non sapeva di essere registrato – la sorella della premier avrebbe messo in guardia l’ex ministro «perché c’erano delle voci che giravano» sull’imprenditrice di Pompei «eragione», dice Sica. Ma «lui – continua – era preso dalla relazione. Questo». Raggiunta dal giornalista della trasmissione di Sigfrido Ranucci per chiedere chiarimenti sul presuntonell’affairecerca di sviare inizialmente le domande di Bertazzoni.