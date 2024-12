Lanazione.it - Inaugurazione della Tana del Grinch a Massa: nuova attrazione natalizia gratuita

Viene inaugurata oggi, alle 15.30, la ’del’ in via Ghirlanda a. Un nuovo spazio da visitare gratuito che si aggiunge ai ’Luoghi del Natale’ tra cui la ’Casa di Babbo Natale’, il ’Boschetto dei Folletti’ e il ’Salotto di Mamma Natale’. "Abbiamo voluto arricchire le attrazioni di Natale con una novità" – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’da Vivere’ che organizza le iniziative assieme al Comune –. La storia del cinicoverde che nel paese di Chinonso mentre tutti si preparano a festeggiare scombina tutti i piani è entrata nell’immaginario di molti bambini. In questi giorni i volontari commercianti ed ex commercianti si sono adoperati per realizzare e arredare la". I ’Luoghi del Natale’ stanno avendo successo, molti i bambini che hanno visitato le varie attrazioni che resteranno aperte nel centro storico,mente, fino al 24 dicembre.