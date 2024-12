Gqitalia.it - Dopo 50 anni BMW riporta in strada la sua moto più famosa di sempre

La BMW R 12 S è unache molti appassionati attendevano da, perché le sue forme sono una chiara ispirazione a quelle della R 90 S, che nel 1973 stabilì nuovi paradigmi per leciclette sportive di tutto il mondo. La R 90 S è stata la primadi serie ad avere una carenatura aerodinamica (fissata sul manubrio), ma anche la prima a essere completamente disegnata da un vero e proprio designer, cioè il tedesco Hans Muth. Con il suo boxer da 900 cc e 67 CV e il cambio a 5 rapporti, raggiungeva i 200 km/h, posizionandosi come una dellepiù veloci della sua epoca se non la più veloce.Quei dettagli che fanno la differenzaSebbene fosse un mezzo pensato per il turismo veloce, con le opportune modifiche conquistò anche diversi successi nelle competizioni, dal leggendario TT sull'Isola di Man (1976) alla 200 Miglia di Daytona fino al campionato americano Superbike.