Ilrestodelcarlino.it - Cmc: udienza rinviata per offerta Icaro spv srl sul ramo Costruzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giudice Paolo Gilotta ha accolto la nuova istanza Cmc per rinviare l’legata al procedimento pre-liquidativo fissata per mercoledì scorso. La decisione è legata alla pendenza del procedimento di composizione negoziata della crisi e alla contestualedispv srl per l’acquisizione del: il termine per presentare ulteriori offerte scadeva il 30 novembre scorso. Mentre per quanto riguarda la nuova, è stata aggiornata per fine febbraio. Si tratta della seconda volta che, in seguito a istanza Cmc, l’viene: era già accaduto a fine ottobre quando il giudice, preso atto che le misure di protezione dell’azienda erano ancora in vigore in ragione delle trattative di cessione in corso, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non poteva essere pronunciata nemmeno se la richiesta di proroga delle misure fosse stata rigettata.