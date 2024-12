Lanazione.it - Stop affitti a turisti e rimborso Imu, un premio a chi dà casa ai residenti. “Lavoriamo per il diritto all’abitare”

Firenze, 6 dicembre 2024 – Dopo la (contestata) mossa delloaglibrevi nel centro storico, ideata dall’ex sindaco Dario Nardella e poi portata avanti con forza anche da Sara Funaro, Palazzo Vecchio vara un’altra iniziativa volta a contenere il fenomeno dell’overtourism che negli ultimi mesi ha letteralmente snaturato il volto della città e drogato all’inverosimile i prezzi del mattone. Blitz contro le keybox a Firenze, esposto in procura: “I proprietari temono danni agli alloggi” Il Comune attua così una delibera di indirizzo – approvata nello scorso mandato dalla giunta mettendoci le risorse (circa 250.000 euro) – che prevede un’agevolazione particolare per chi ha fatto dietrofront sul fronti deglici. Si tratta di fatto di un contributo a ristoro dell’Imu per chi, proprietario di un immobile in area Unesco, nel corso del 2024 ha cessato attività di locazioneca o altra attività ricettiva extra-alberghiera per passare a un affitto di tipo residenziale classico.