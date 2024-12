Roma11enne mortoPm | istigato suicidio?

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Istigazione al: è l'ipotesi su cui indaga la Procura di Roma, per la morte dell'11enne precipitato dalla finestra di camera sua, al decimo piano di un palazzo nel quartiere Collatino. I magistrati vogliono capire se il ragazzo sia caduto per un incidente o per un gesto volontario. Sequestrato il suo cellulare. Al momento della tragedia, l'11enne era con la baby sitter.E'arrivato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in condizioni disperate ed è morto poco dopo.