Game-experience.it - PlayStation sbarca al Gasometro Italgas di Torino

Leggi su Game-experience.it

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato, nell’ambito della campagna “Play has no limits”, un’originale attivazione presso ildi, situato in prossimità delle storiche officine del Gruppo nell’area di Vanchiglia e a ridosso del Campus Luigi Einaudi dell’Università di. A partire dalle ore 17:00 del 2 dicembre la struttura diventerà una vera e propria arena interattiva dinamica, regalando ai partecipanti un’esperienza fuori dall’ordinario.L’ex Officina per la produzione del gas Vanchiglia, nota come, costruita nel 1863 e dismessa alla fine degli anni ’50 del ‘900, si trasforma in uno schermo di gioco, grazie all’installazione di 600mq di luci led, per un totale di 15.000 pixel.Attraverso un applicativo interattivo gli utenti potranno giocare a “Match the Shapes” con l’installazione luminosa: una pioggia continua degli inconfondibili simbolisfiderà i riflessi dei partecipanti che, attraverso un’apposita pulsantiera, dovranno far combaciare le quattro forme iconiche.