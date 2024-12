Lanazione.it - Perugia, ragazzi armati di coltello. Parla il preside del liceo: “Caso denunciato alle autorità”

, 6 dicembre 2024 – Per i sei studenti dell’Alessi è difficile lasciarsispla brutta esperienza della rapina, impossibile dimenticare il terrore di quegli attimi. L’aggressione al Chico Mendez, avvenuta in pieno giorno dopo la scuola da parte di due bullidi coltelli per raccattare qualche spicciolo, è ancora argomento di dibattito alla succursale delscientifico. Reazione delle famiglie e intervento del Comune Genitori e studenti sono molto scossi, tanto che alcune famiglie, dopo aver informato dei fatti il dirigente di istituto, hanno deciso di scrivere alla sindaca Vittoria Ferdinandi per segnalare il fenomeno. Il Municipio non si lascia cogliere impreparato. Il consigliere comunale Antonio Donato, delegato alla sicurezza, degrado e ai rapporti con le forze dell’ordine per il Comune di, spiega che è venuto a conoscenza dell’accaduto.