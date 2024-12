Ilfattoquotidiano.it - Mimì vince X Factor 2024, la nuova Italia che avanza e la voce potente che ha sbaragliato tutti: ecco chi è

Caruso. Al quarto posto si è classificato Lorenzo Salvetti, terzi I Patagarri e medaglia d’argento a i Les Votives.La 17enne proveniente da Usmate Velate, un piccolo centro vicino Monza, ha trionfato in Piazza Del Plebiscito a Napoli. Come spesso ha sottolineato Paola Iezzi è il simbolo dellache, quella dell’integrazione e dell’inclusione. Era anche l’unica donna arrivata in Finale. Entrata nella squadra di Manuel Agnelli,ha conquistato giudici e pubblico grazie alla la suaunica, che spazia tra generi come il soul, l’indie e perfino l’hip hop.La musica, per lei “è uno strumento per comunicare emozioni e fuggire dalle responsabilità di un mondo noioso”. Secondo lei, “la musica è il mezzo piùper abbattere barriere e condividere emozioni autentiche”.