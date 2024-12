Calciomercato.it - Juventus-Bologna, conferenza stampa Thiago Motta: “Vlahovic recuperato” | LIVE

Le dichiarazioni del tecnico della Juve alla vigilia dell’anticipo del campionato di Serie A contro ilPartita da non sbagliare per lanell’anticipo dell’Allianz Stadium di domani pomeriggio contro il, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.– Calciomercato.itMatch speciale per tanti motivi per, che nella scorsa stagione ha guidato i felsinei a una storica qualificazione in Champions League: “Ilsta bene, è una grande squadra, giocano tanto in verticale e pressano tanto: dobbiamo concentrarci per evitare di soffrire la loro grande intensità”, ha esordito l’allenatore bianconero.Sul recupero die il borsino infortunati: “Domani Dusan sarà con il gruppo, si è allenato tutta la settimana con la squadra.