I Kraftwerk tornano in Italia nel 2025 al Teatro Antica di Taormina

I pionieri della musica elettronicaina lugliopresso ilAnticoDopo il successo mondiale dei loro tour, i pionieri della musica elettronicainil 25 lugliopresso ilAntico (ViaGreco, 1). Il concerto è prodotto da Ettore Caretta per Intersuoni/BMU e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Agave spettacoli. Le prevendite online.Ralf Hütter e soci, porteranno ini classici della discografia dei, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale.