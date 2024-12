Metropolitanmagazine.it - Dicembre 2024, le ultime novità targate Asmodee

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Ecco le attuali e future pubblicazioni da parte della casa editrice emiliana.QUARTERMASTER GENERAL:EAST FRONTData di uscita prevista: 5Quartermaster General: East Front è un rapido e dinamico gioco per due giocatori ambientato sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale.Ogni giocatore ha un mazzo di carte unico, con il suo equipaggiamento, i suoi uomini e le proprie strategie.Attacchi rapidi e accerchiamenti sono possibili, ma anche difese epiche come quella di Leningrado e Stalingrado!Una strenua difesa, il supporto aereo e il coordinamento tra armate sono tutti elementi cruciali per arrivare al successo!Da 2 giocatoriDurata media di una partita: 60’Età suggerita: da 14 anni in suGenere: Core GamePrezzo di vendita consigliato: 60 €Studio: Ergo LudoAutore: Ian BrodyPORT ARTHURData di uscita prevista: 5Port Arthur è ambientato durante la Guerra Russo-Giapponese del 1904-1905 ed è il nuovo gioco dell’acclamato game designer Yasushi Nakaguro, l’autore di 300 Terra e Acqua.