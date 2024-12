Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’auto, i lavoratori dell’indotto Stellantis bloccano lo stabilimento di Pomigliano: “Siamo disperati, ci sono in ballo 400 posti di lavoro”

I cancelli dellodid’Arcochiusi. Da lunedì non entra e non esce merce. Idi Trasnova, l’azienda che spedisce le auto del ‘lingotto’ in tutto il mondo hanno bloccato gli ingressi e da cinque giorni presidiano la fabbrica anche di notte. La decisione didi non rinnovare la commessa per i 400dell’aziendasignifica licenziamento a partire da gennaio 2025. Si tratta della stessa azienda che ha appena annunciato il licenziamento collettivo di 97impiegati negli stabilimenti did’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi.“– dice Gianluca, dipendente Trasnova – e resteremo qui notte e giorno per difendere il nostro, quiin 100 ma il problema riguarda tutti iTrasnova degli stabilimenti di Torino, Melfi e Cassino”.