Formiche.net - Come Bromo e Iris² possono cambiare le regole del mercato satellitare

Leggi su Formiche.net

Due iniziative emblematiche, il Progettoe la costellazione, cercano di rispondere al dominio di Starlink e di affermare l’autonomia tecnologica del continente in un settore cruciale per la competitività globale. Sebbene diversi negli obiettivi e nella struttura, questi progetti condividono una missione comune: rendere l’Europa protagonista nella New space economy, superando le sfide della frammentazione industriale e della regolamentazione.Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Airbus, Thales e Leonardo, rappresenta una delle mosse più ambiziose dell’industria spaziale europea. Il suo nome, ispirato al vulcano indonesiano, riflette il potenziale esplosivo dell’iniziativa. L’obiettivo è creare un polointegrato, capace di competere con il modello verticalmente integrato di Starlink, che ha portato Elon Musk a lanciare oltre 5.