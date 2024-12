Quotidiano.net - Agguato al re delle assicurazioni. C’è il volto dell’assassino. E ride

Leggi su Quotidiano.net

Pioli Il killer di Manhattan ha le ore contate. L’assassino del super manager della United healthcare Brian Thompson giustiziato davanti all’ingresso del New York Hilton sulla cinquantaquattresima strada, si è tradito. Ha mostrato il suoin un ostello dove ha trascorso qualche giorno in attesa della sua vittima. In un’immagine appare anche sornte. Il riconoscimento digitale non lascia scampo. Gli agenti, che continuano la caccia all’uomo, hanno esaminato anche il suo telefonino lasciato inspiegabilmente sul luogo dell’assassinio. Sul marciapiedi sono stati trovati anche tre proiettili inesplosi e tre bossoli che portavano incisi dei nomi in codice ’deny’, ’defend’, ’depose’, in italiano negare, difendere, rimuovere. Parole che sembrano ispirate ad un saggio del 2010 scritto da un accademico Jay Feinman molto critico nei confronticompagnie dche si rifiutano di pagare i sinistri.