Torricella piano viabile | finanziati oltre 300 mila euro per rifare le strade

Tarantini Time QuotidianoIl sindaco Francesco Turco: “Lavoriamo per mettere in sicurezza il paese”“Sono davvero felice di poter annunciare l’ottenimento di questo importante finanziamento regionale di circa 326per lavori di manutenzione dellocale. Si tratta, nello specifico, di interventi di messa in sicurezza di una fondamentale arteria stradale ovvero il tratto che collega la provinciale 127 (Monacizzo Conche) alla litoranea e che comprende via Piemonte, via Sardegna e via Capri. Il tratto interessato, che sarà completamente asfaltato e risanato al fine di migliorare le condizioni di viabilità ed il livello di sicurezza per tutti gli utenti, risulta essere molto danneggiato a causa dei lavori di realizzazione del tronco principale della rete fognante che ha collegato Torre Ovo al depuratore”.