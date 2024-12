Secoloditalia.it - Tor Vergata, aggressione dei collettivi ai ragazzi di Azione universitaria: distrutto un banchetto (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora violenza negli atenei romani dai parti dei soliti noti, antagonisti e, che, coccolati dalla sinistra, soffiano sul fuoco dell’odio politico. Oggi un ennesimo attacco agli studenti diall’Università di Tor. Questa mattina, alla Facoltà di Lettere, durante un presidio regolarmente autorizzato, idi sinistra hanno lanciato volantini contro i rappresentanti dell’organizzstudentesca di destra. Poi, come se non bastasse, hanno mandato all’aria ilcon il materiale informativo. Durante l’attacco concitato un ragazzo disi è ferito a una mano mentre gli attivisti deigli strappavano di mano la bandiera dell’organizz.Violenza a Torcontro idiÈ di pochi giorni fa la cronaca delle aggressioni verbali e fisiche, insulti e provocazioni (per ben due giorni consecutivi) deidi sinistra, in gran parte militanti dei centri sociali non studenti, controdi destra durante le elezioni universitarie.