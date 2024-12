Thesocialpost.it - Soncino, incidente sul lavoro al cantiere del nuovo polo scolastico: muore operaio 58enne Giuseppe Bolognini

Leggi su Thesocialpost.it

di Pumenengo, in provincia di Bergamo, ha perso la vita questa mattina in un tragicoavvenuto neldel. La dinamica dell’accaduto è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è verificato a causa del ribaltamento accidentale di una betoniera. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un braccio meccanico telescopico sospeso alla gru presente nel. L’è avvenuto in circostanze ancora da chiarire e le autorità stanno lavorando per comprendere le responsabilità e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul.Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori,è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.