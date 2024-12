Amica.it - Meghan Markle brilla sul red carpet di Beverly Hills (senza il principe Harry)

balla da sola. Al gala The Paley Honors aha abbagliato i presenti sul redil marito, il. Nel pieno dei rumors sulla loro crisi, un’apparizione in solitaria che fa discutere. Voci che il secondogenito di Carlo e Diana ha prontamente ridimensionato al Deal Book Summit 2024: «A quanto pare abbiamo comprato casa o traslocato 10, 12 volte. A quanto pare abbiamo anche divorziato forse 10, 12 volte. Ma che significa?». GUARDA LE FOTOIl: la foto-storia del giorno del fidanzamentosupporta l’amico Tyler PerryAll’evento la duchessa del Sussex, 43 anni, ha supportato l’amico Tyler Perry, commediografo e attore: eccoli, affiatatissimi, mentre posano per le foto di rito sul tappeto rosso.