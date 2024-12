Quotidiano.net - L’ora della diplomazia. Meloni ritocca il fondo auto. Elkann in Italia: stiamo uniti

Il dialogo governo-Stellantis è di fatto ripreso e in queste ore e in questi giorni, al di là dell’ufficialità, sono già in corso colloqui riservati e interlocuzioni ai massimi livelli. E, non a caso, un primo risultato c’è già: l’esecutivo è pronto a incrementare ilmotive e raggiungere una cifra che sia "almeno equivalente o anche superiore" alle risorse del vecchio, ovvero 750 milioni di euro. Un ammontare di risorse che non serviranno per gli incentivi, ma andranno alle imprese a sostegno dei loro investimenti produttivi. E, del resto, è tornato inlo stesso Johnper lanciare un messaggio ai lavoratori del Gruppo da uno dei siti simbolo delle produzionimobilistiche del Paese: dallo stabilimentoMaserati di Modena spiega che "in questi frangenti è necessario rimaneree, per questo motivo, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena".