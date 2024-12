Lanazione.it - La grande chitarra rock. Robben Ford in scena

Stasera alle 21, al Teatro del Giglio, imperdibile concerto per tutti gli amanti del, dellain particolare e della musica in generale. Sul palco salirà infatti, universalmente considerato uno dei migliori chitarristi del pianeta, accompagnato da una vera “All Star Band“ formata da tre dei migliori solisti dellainternazionale, quali Darryl Jones, Larry Goldings e Gary Husband. Una band creata da, insieme a Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli di Di&Gi, per questo nuovo tour del chitarrista statunitense, da sempre legatissimo all’Italia, che avrà una sua parte dedicata alJeff Beck, uno dei suoi maggiori ispiratori. Una volta tanto, per questa occasione, il blues tanto caro asarà messo un po’ da parte per privilegiare suoni più decisamente, funky e soprattutto “neri“.