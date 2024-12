Sport.quotidiano.net - Infortunio Orsolini, c’è lesione muscolare: quanto durerà lo stop

Bologna, 5 dicembre 2024 – Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Riccardoper almeno tre settimane. L’esterno ascolano è stato sottoposto a ulteriori esami di approfondimento per stabilire l’esatta entità dell’patito nel primo tempo di Bologna-Monza di Coppa Italia, subito dopo aver segnato il secondo gol per i rossoblù. L’ecografia predisposta dallo staff medico ha evidenziato unadi primo grado del bicipite femorale destro, confermando i timori di unolungo per il numero 7 della squadra di Italiano.sarà dunque indisponibile contro la Juventus ma anche contro il Benfica e la Fiorentina e con ogni probabilità l’esterno offensivo rossoblù sarà costretto a saltare anche il match del prossimo 21 dicembre con il Torino. Il numero 7 del Bologna potrebbe tornare in campo nell’ultimo match dell’anno, in programma al Dall’Ara il 30 dicembre contro il Verona ma non è detto che si opti per rivederlo sul rettangolo verde direttamente dopo la pausa natalizia, quando il Bologna affronterà la Roma sempre tra le mura amiche (il 12 gennaio).